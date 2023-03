Secretaria de Segurança do Ceará monitora redes sociais para evitar ataques a escolas

O adolescente de 13 anos que realizou um ataque à Escola Estadual Thomazia Montoro, na zona oeste de São Paulo, falou sobre o crime no Twitter. Segundo o secretário de Segurança paulista, Guilherme Derrite, em março trabalhos de monitoramento de redes sociais evitaram ataques a escolas em quatro municípios do interior do estado.

No Ceará, as Agências de Inteligência de Segurança Pública do Estado realizam um trabalho de inteligência com o monitoramento das redes sociais. O trabalho preventivo tem o apoio da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) e visa prevenir possíveis ações criminosas no ambiente escolar.



Questionada pelo O POVO, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) não informou quando o trabalho foi iniciado nem quantos ataques foram evitados a partir das ações preventivas.

Jovem de São Paulo falou sobre ataque nas redes sociais

Segundo investigações da Polícia Civil de São Paulo, o adolescente de 13 anos responsável pelo ataque em uma escola estadual na manhã dessa segunda-feira, 27, havia anunciado que cometeria o crime nas redes sociais. Uma professora de 71 anos morreu.

A perícia no celular do adolescente concluiu que ao menos duas publicações com menções sobre o ataque foram feitas no perfil fechado do Twitter do jovem. Uma delas aconteceu horas antes do ataque.

Segundo o secretário de Segurança, Guilherme Derrite, aqueles que curtiram ou comentaram as mensagens também serão investigados.

