Suspeito de assaltar pousada no Ceará é preso após tiroteio com a Polícia

Um homem suspeito de assaltar uma pousada na cidade de Cedro, a 387,3 km de Fortaleza, foi preso na tarde dessa segunda-feira, 27, por uma equipe da Polícia Militar do Estado do Ceará (PM-CE) em Iguatu. Um adolescente que também participou do assalto foi apreendido. Eles já teriam cometido outros assaltos na região, de acordo com a Polícia.

De acordo com os policiais, os suspeitos reagiram ao momento da captura e dispararam contra os militares. Um dos envolvidos no tiroteio foi atingido na perna e logo depois foi socorrido; ele não corre risco de morrer.

Mateus Moreira dos Santos, 19, já respondia por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e roubo a pessoa. O adulto e o adolescente foram encaminhados à delegacia de Iguatu para os procedimentos cabíveis.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além da captura, os policiais também fizeram a apreensão de um revólver calibre 38, seis munições (uma intacta, duas picotadas e três deflagradas), uma bolsa com todo o material roubado da pousada, 12 pedras de crack e uma moto, que possuía queixa de roubo.



Suspeitos de assaltar pousada em Cedro, no Ceará, é preso após tiroteio contra a polícia (Foto: Divulgação/Polícia Militar do Estado do Ceará (PM-CE))



Sobre o assunto Subtenente aposentado do Exército é morto a tiros em Cedro

Homem suspeito de ameaçar crianças que brincavam na rua tem armas apreendidas em Cedro

Mulher de 24 anos é morta a facadas durante festa em Cedro

Homem suspeito de matar o irmão mais velho é preso pela Polícia Militar

Caso suspeito de varíola dos macacos é notificado em Cedro, no Ceará

Tags