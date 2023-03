14 cidades cearenses decretam situação de emergência após chuvas

As fortes chuvas registradas no Ceará nos últimos dias deixaram 14 cidades em situação de emergência, aponta a Defesa Civil do Estado. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), 149 municípios cearenses já atingiram a meta calculada para o mês.

O status emergencial é reconhecido pelo poder público quando há alguma situação anormal gerada por desastres naturais — causando danos e adversidades a uma determinada localidade.

Ao O POVO, o prefeito de Umirim, Luis Felipe (PSD), aponta que parte da estrutura do município está comprometida, fazendo com que as aulas fossem suspensas. Perdas de medicamentos e infiltrações em prédios públicos também foram observadas. Localidades situadas na zona rural estão ilhadas, aponta o gestor. A cidade encontra-se em situação de emergência.

“Uma creche estava com perigo de desabamento. As estradas foram muito prejudicadas na zona rural, devido ao problema com os açudes que sangraram. O distrito de São Joaquim, com seis mil habitantes, ficou inacessível”, afirmou Felipe.

O administrador se encontra em Brasília, onde vai se reunir com a Defesa Civil Federal nesta terça-feira, 29, para debater saídas para os problemas apresentados e buscar apoio para contornar a situação.

Desastres no Ceará:

Senador Pompeu:

18 famílias estão desabrigadas e uma pessoa desaparecida.



Milhã:

500 famílias estão desabrigadas (cerca de duas mil pessoas).



Itapajé:

Situação de emergência decretada.

Umirim:

Uma creche com risco de desabamento.

Tururu:



Situação de emergência decretada.



Porteiras:

Quatro estabelecimentos comerciais e nove casas foram atingidos — outras quatro residências estão em iminência de cair.



Groaíras:

Situação de emergência decretada.



Altaneira:

Situação de emergência decretada.



Antonina do Norte:

Situação de emergência decretada.



Itapipoca:

430 pessoas desalojadas.



Guaramiranga:

Situação de emergência decretada.



Uruburetama:

Uma casa desabada.



Missão Velha:

80 pessoas se encontram desabrigadas.



Aratuba:

45 pessoas desalojadas

