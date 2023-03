Ceará continua com sete rodovias interditadas nesta terça, 28; veja quais são

O Ceará segue com trechos de rodovias estaduais bloqueadas por consequência dos danos ocasionados pelas chuvas. Segundo relatório da Superintendência de Obras Públicas (SOP), sete rodovias têm bloqueios totais ou parciais nesta terça-feira, 28.

Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), um trecho da CE-025 em Aquiraz teve bloqueio parcial depois de erosão de parte do acostamento.

No Litoral Oeste e Vale do Curu, a CE-240, que liga Miraíma a Itapipoca, segue sendo recuperada pelo órgão após romper com o extravasamento de barragens. Como a via está interditada nos dois sentidos, a SOP orienta que o caminho seja evitado.

Já na Serra da Ibiapaba, em Viçosa do Ceará, a superintendência orienta que os motoristas não passem pela CE-311 em períodos de chuvas fortes. Apesar de não estar bloqueado, há riscos de deslizamento de barreira.

O trecho da CE-166 que liga Senador Pompeu a Piquet Carneiro, no Sertão Central, também tem bloqueio total após alagamentos na região.

No Cariri, a CE-384, que liga Mauriti ao estado da Paraíba, também tem bloqueio total nos dois sentidos. A equipe da SOP estuda a implantação de um desvio temporário para retomar a normalidade do tráfego.

Na mesma região, o trecho da CE-153 que liga Porteiras à localidade de Jardim Mirim é outro com bloqueio total. Há ainda bloqueio parcial na CE-166, entre Santana do Cariri e Nova Olinda.

Em Crateús, no distrito de Tucuns, a CE-469 registrou deslizamento de rochas e por isso foi bloqueada. A SOP trabalha na liberação da área, mas depende do cessar das chuvas.



