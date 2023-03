Chuvas no Ceará: Itapipoca registra alagamentos e deslizamentos

Itapipoca, a 139,9 km de Fortaleza, registrou fortes chuvas na noite dessa segunda-feira, 27. Apesar dos transtornos, que envolvem casos de deslizamentos de terra e alagamentos, não há nenhuma família desabrigada, de acordo com a prefeitura da cidade.

Entre as 7 horas de ontem e as 7 horas desta terça-feira, 28, choveu 93 milímetros (mm) no município, de acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A Prefeitura de Itapipoca informa que famílias que vivem em áreas de risco são “convidadas a sair desses locais de risco” pela Defesa Social e pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) do município, sendo encaminhadas a escolas, onde elas devem receber o devido apoio.

Esse foi o caso de uma família que residia no bairro da Ladeira. Eles foram levados a uma dessas escolas — existem três no total — por conta do risco de deslizamento de terras e pedras na região.

Chuvas no Ceará: Parte de prédio desaba em Itapipoca

A Seinfra também registrou que parte de um prédio particular, de dois andares, desabou, mas, de acordo com o órgão, não apresenta riscos às estruturas no entorno. O proprietário será notificado.

A cidade também registrou uma série de alagamentos durante as chuvas desta segunda-feira, 27, nos bairros Estação, Violete e Cruzeiro, além de inundações que atingiram uma fábrica do Instituto Federal do Ceará (IFCE) e o supermercado Da Terra.



O Riacho das Almas chegou a transbordar, e equipes da Autarquia Municipal de Trânsito de Itapipoca (AMTI) fizeram o controle do trânsito da região.

De acordo com a Seinfra e a Defesa Civil, o riacho teve uma erosão interna, mas não apresenta riscos. O açude das Madalenas receberá uma ação preventiva para evitar possíveis extravasamentos.

