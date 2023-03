Aumenta para 39 o número de açudes sangrando no Ceará

Em um dia, o total de açudes sangrando no Ceará passou de 37 para 39. O volume acumulado global do Estado (37,5%) é o melhor desde 2013 — quando alinhado à mesma data. Os dados são do portal hidrológico da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), com base nos dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), e traz dados desta terça-feira, 28.

Outros 13 açudes podem atingir capacidade máxima nos próximos dias, caso as chuvas persistam: Forquilha (96.03%), Jatobá II (90.64%), Curral Velho (92.51%), São José II (94.95%), Diamantino II (99.47%), São Mateus (95.93%), Batente (91.89%), Catucinzenta (93.49%), Cauhipe (93.89%), Macacos (92.9%), Malcozinhado (96.83%), São Domingos II (96.27%), Ubaldinho (98.77%).

Em contrapartida, 56 açudes sequer ultrapassam 30% de capacidade. Destes, seis não atingiram volume superior a 1%: Forquilha II (0%), Cedro (0,5%), Salão (0,03%), Sousa (0,07%), Madeiro (0,07%) e Barra Velha (0,26%).



A Cogerh ratificou, através de nota, que o desigualdade de aporte as bacias cearenses ocorre por conta da má distribuição das chuvas no tempo e no espaço. “Prova disto é a situação diferenciada nas regiões do Ceará”, revela um trecho. Todavia, a Companhia assegura que os 157 açudes monitorados seguem em quadro controlado.

Para tanto, as bacias localizadas mais a região Norte, como a do Acaraú, Coreaú e Litoral, registram volumes acima de 70% da capacidade. Já as bacias do Banabuiú, no Sertão Central do Estado e dos Sertões de Crateús, registram volumes inferiores a 17%, devido aos repetidos cenários de seca e faltas de chuvas expressivas dos últimos anos.



De acordo com o prognóstico da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), até esta quinta-feira, 30, o céu poderá variar de nublado a parcialmente nublado, com chuva em todas as macrorregiões, sendo de forma isolada na Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns.



Açudes no Ceará: veja a lista de reservatórios sangrando



Acarape do Meio, Redenção

Acaraú Mirim, Massapê

Angicos, Coreaú

Aracoiaba, Aracoiaba

Arrebita, Forquilha

Cachoeira, Aurora

Caldeirões, Saboeiro

Frios, Umirim

Gameleira, Itapipoca

Gangorra, Granja

Gerardo Atimbone, Sobral

Germinal, Palmácia

Itapajé, Itapajé

Itapebussu, Maranguape

Itaúna, Granja

Jatobá, Milhã

Jenipapo, Meruoca

Junco, Granjeiro

Missi, Miraíma

Mundaú, Uruburetama

Muquém, Cariús

Pacajus, Chorozinho

Patos, Sobral

Patu, Senador Pompeu

Pesqueiro, Capistrano

Poço Verde, Itapipoca

Quandú, Itapipoca

Rosário, Lavras da Mangabeira

Santo Antônio de Aracatiaçu, Sobral

São José I, Boa Viagem

São Pedro de Timbaúba, Miraíma

São Vicente, Santana do Acaraú

Sobral, Sobral

Tijuquinha, Baturité

Trapiá III, Coreaú

Tucunduba, Senador Sá

Valério, Altaneira

Riacho do Sangue, Solonópole

Olho d’Água, Várzea Alegre



