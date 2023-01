Fora de Fortaleza, Ceará não tem mar impróprio para banho

Apenas um posto de medição da Semace, em Mundaú, indicou nível de poluentes "em alerta"; resto do litoral cearense fora da Capital apresenta água limpa

Fora de Fortaleza, o litoral cearense apresenta mar próprio para banho em toda a sua extensão. As informações são da Superintendência do Meio Ambiente do Ceará (Semace).

As medições foram feitas em 30 de dezembro de 2022, e são válidas por um mês. Ao contrário da Capital, onde os testes são realizados toda semana, no restante do Ceará a Semace realiza coletas mensais, devido à menor densidade populacional.

Em nenhum dos postos de medição foi encontrada água com nível de poluentes impróprio para banho. Na praia de Mundaú, em Trairi, Região Metropolitana de Fortaleza, o índice é "em alerta". Isto significa que, apesar de a entrada no mar não ser desaconselhada, os banhistas devem se atentar para sinais como manchas com coloração diferente do habitual.

Limpeza do mar no litoral Oeste do Ceará

A região vai do Icaraí, em Caucaia, a Bitupitá, em Barroquinha. Esta faixa, que tem praias com grande fluxo de turistas, como Jericoacoara e Paracuru, tem 18 postos de medição. À exceção do nível "em alerta" em Mundaú, todos estão adequados para banho.

Limpeza do mar no litoral Leste do Ceará

Cobrindo do Porto das Dunas, em Aquiraz, à Praia da Redonda, em Icapuí, nesta área não há locais em que a água esteja com nível de poluentes acima do recomendado. Alguns dos locais de mais movimento na região incluem Canoa Quebrada, em Aracati, e Praia das Fontes, em Beberibe.

