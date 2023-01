Profetas da Chuva fazem encontro para prognóstico do inverno no Ceará

A tradição, que acontece desde 1997 em Quixadá e a partir de 2004 em outras regiões do Estado, pode ter o oitavo acerto da história

Os Profetas da Chuva se reúnem no próximo sábado, 14, em Quixadá, a 163,4 km de Fortaleza, para a previsão das condições climáticas do inverno de 2023 no Ceará. A lista deste ano busca contemplar 15 profetas, que irão apresentar os resultados das observações.

Quem conduzirá o evento será Helder Cortez, um dos idealizadores e organizadores. Lurdinha Leite, Erasmo Barreira, Renato Lino de Souza, Antonio Josué Viana, Paulo Costa de Oliveira, José Erismar Nobre e João Célio de Assis são os nomes já confirmados.

Clébio Viriato Ribeiro, secretário da Cultura de Quixadá, conta que, em geral, todos os profetas creem uma quadra chuvosa “positiva". Mais detalhes só serão revelados durante a ocasião.



Esta 27ª edição marca, também, a inauguração do “Jardim dos Profetas” nas dependências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE) do Campus Quixadá, onde serão plantadas mudas de aroeira, ipê, ingazeira e oiti em memória a profetas falecidos, como: Francisco Mariano, Antônio Lima, João Ferreira Lima, Francisco Leite, Francisco dos Santos, Ribamar Lima, Antônio Paruará, Joaquim Moqueca, Francisca Nobre Cavalcante e Francisco Filismino.

No fim da programação, uma homenagem a personalidades e instituições que ainda contribuem para o desenvolvimento da cultura e do semiárido cearense será realizada.

As ações do projeto “Encontro dos Profetas da Chuva” prosseguem até o mês de junho, com agenda que prevê uma exposição, exibições de filmes documentários, lançamento de livros e um seminário temático.

A realização é do Ministério da Cultura, Dakota, Secretaria da Cultura do Estado, Instituto de Pesquisa de Violas e Poesia Cultural Popular do Sertão Central, IFCE - Campus Quixadá e a Prefeitura Municipal de Quixadá.



A cidade de Quixadá é anfitriã do "Encontro Anual dos Profetas Populares do Sertão Central" desde 1997. Eventos similares também ocorrem em outros municípios da zona rural da região Nordeste do Brasil, como em Tejuçuoca, a 148,5 km de Fortaleza, onde começaram a ser realizadas reuniões com profetas a partir de 2004.

Relevância que transcende o Nordeste

O Encontro dos Profetas da Chuva abre o início do calendário de eventos da cultura cearense no Sertão Central e se destaca como um dos mais importantes instrumentos de manutenção desses conhecimentos tradicionais passados de geração em geração.

Dado a importância dos profetas para a sociedade, tramita, na Câmara Federal, o projeto de Lei n° 2832/22, protocolado pelo deputado federal José Guimarães (PT), que propõe que todo segundo sábado de janeiro seja comemorado o Dia Nacional dos Profetas da Chuva. Além disso, a Indicação nº 1624/22 prevê o reconhecimento desse grupo como patrimônio cultural imaterial do Brasil.

Acertos anteriores



Dos últimos 12 anos, seis (2011, 2013, 2015, 2018, 2019 e 2020) tiveram resultados iguais aos previstos nos Encontros. Em 2017 e 2021, os sertanejos afirmaram que haveria "boas chuvas", mas os índices da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) não superaram a média histórica de 600 milímetros (mm), apesar de chegarem próximos.

No dia 8 de janeiro de 2022, 20 profetas foram unânimes em declarar que o Ceará teria uma quadra chuvosa acima da média, com fortes probabilidades de chuva até o mês de outubro.

Comumente, a Funceme só divulga a previsão oficial da quadra chuvosa na segunda quinzena de janeiro.

Serviço

XXVII Encontro dos Profetas da Chuva

Data: 14 de janeiro de 2022

Local: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)

Endereço: Av. José de Freitas Queiroz, 5000 – Quixadá



Programação:

Às 8 horas - Receptivo;

- Receptivo; Às 9 horas - Inauguração do Jardim dos Profetas com a participação de membros das famílias dos profetas homenageados e autoridades presentes;

- Inauguração do Jardim dos Profetas com a participação de membros das famílias dos profetas homenageados e autoridades presentes; 9h30min - Programação Cultural de Acolhimento com Dom Ratinho (rabeca) e Kildere Carcará (sanfoneiro);

- Programação Cultural de Acolhimento com Dom Ratinho (rabeca) e Kildere Carcará (sanfoneiro); 10 horas - Cortejo e Início do Encontro com a condução de Helder Cortez.

