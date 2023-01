Entre as cinco cidades do NE que mais registraram frio nesta sexta, 6, três são do CE

Esta sexta-feira, 6, pode ter amanhecido "gelada" para alguns cearenses. Isso porque, das cinco cidades do Nordeste que registraram as menores temperaturas na manhã de hoje, três são municípios localizados no Ceará, sendo eles: Aiuaba, Guaramiranga e São Benedito. Informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A cidade nordestina que registrou a menor temperatura na manhã de hoje foi Piatã, na Bahia, com 16.8ºC. Em seguida está Aiuaba, no Ceará (17.9ºC), Guaramiranga, no Ceará (18.4ºC), Garanhuns, em Pernambuco (18.5ºC) e São Benedito, também no Ceará (19.1ºC).

"Vocês pensam que aqui é só quentura? Na manhã desta sexta, 3 das 5 menores temperaturas do Nordeste foram registradas no Ceará", informou Funceme nas redes sociais, no tom de humor que o órgão costuma usar nas plataformas.

Previsão do tempo para o fim de semana

De acordo com Funceme, a previsão do tempo para esta sexta era de céu parcialmente nublado em todo o Ceará, com possibilidade de chuva na Ibiapaba e no Litoral Norte. No sábado, 7, toda a faixa litorânea, Maciço de Baturité a a região da Ibiapaba tem possibilidade de chuva.

Já para o domingo, o deslocamento de um Vórtice Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN) deve trazer mais nebulosidade para o Estado e formação de nuvens em toda a Unidade Federativa.

