Germinal é o primeiro açude cearense a sangrar em 2023

O ano de 2023 chega ao seu sexto dia e já registra o primeiro açude atingir sua capacidade máxima e sangrar no Ceará neste ano. O Germinal, reservatório da cidade de Palmácia, atingiu sua cota máxima nesta sexta-feira, 6. O açude é capaz de armazenar 2.107 metros cúbicos (m³) de água.

Quando comparado aos demais açudes do Estado, o Germinal tem baixa capacidade e frequentemente está armazenando quantidades próximas ao seu limite. O menor volume já registrado pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) foi de 77,2% em 30 de dezembro de 2021.

Atingiu capacidade máxima de 22 de janeiro de 2022. Desde então, o açude oscila entre 98% e 100% do volume de água que consegue armazenar.

Outros três reservatórios estão na iminência de sangrarem: Caldeirões, em Saboeiro; Rosário, em Lavras da Mangabeira e, o Aracoiaba. Conforme o Portal Hidrológico do Ceará, os três estão com volumes acima de 90%.

No outro extremo, 69 açudes cearenses estão com volumes abaixo de 30%.

Atualmente, as reservas hídricas do Ceará estão em 5.783 hectômetros cúbicos (hm³). O volume equivale a 31,2% da capacidade total do Estado.

