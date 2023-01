Defensoria Pública retorna às atividades a partir de segunda-feira, 9

Na próxima segunda-feira, 9, a Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE) deve retornar ao seu funcionamento normal após o período de recesso forense, em que o órgão teve seu expediente suspenso, atuando em plantão para casos urgentes.

A partir dessa data, voltarão a ser realizados atendimentos de segunda a sexta-feira das 8 às 12 horas e de 13 às 17 horas, mediante agendamento presencial até as 15 horas.

Durante os fins de semana, o atendimento de urgência acontece na sede da Defensoria em Fortaleza, no bairro Luciano Cavalcante, das 12 às 18 horas ou das 8 às 14 horas nos Núcleos Regionais de Custódia e Inquérito em Caucaia, Crateús, Ibicuitinga, Iguatu, Juazeiro do Norte e Sobral.

Com o retorno do expediente, a procura pelos atendimentos no órgão público tende a aumentar.

O serviço está disponível em todas as sedes da Defensoria na Capital e no interior do estado. Também é possível ser atendido pela assistente virtual da DPCE, Dona Dedé, através do site da Defensoria. A população pode entrar em contato com a DPCE para mais informações pelo telefone de número 192.

Em Fortaleza, é possível dar entrada em processos judiciais no Núcleo de Atendimento e Peticionamento Inicial (Napi), nos Núcleos Descentralizados do João XXIII, Bom Jardim e Mucuripe ou nas unidades de Vapt Vupt de Messejana e Antônio Bezerra.

Os Núcleos de Prática Jurídica não devem voltar ao funcionamento normal por obedecerem o período letivo estabelecido pelas universidades conveniadas.

Serviço



Alô Defensoria (telefone): 192

Horários de atendimento: Segunda a sexta, de 8 às 12 horas e de 13 às 17 horas

Fins de semana (plantão): das 12 às 18 horas (em Fortaleza) ou de 8 às 14 horas (no Interior)

