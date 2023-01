Quase metade do mar de Fortaleza está impróprio para banho

Dados são da Superintendência do Meio Ambiente do Ceará (Semace); 15 postos de medição apresentaram poluentes em excesso, e 18 estão próprios para banho

O litoral de Fortaleza apresenta mar impróprio para banho em quase metade dos locais testados. As informações são da Superintendência do Meio Ambiente do Ceará (Semace).

Segundo o órgão, dos 33 postos de medição, 15 apresentaram nível de poluentes acima do recomendado. Outros 18 estão com nível adequado de limpeza da água.

Os locais indicam oito trechos — faixas contínuas de mar — em que não é recomendado entrar na água. Sete trechos, por sua vez, estão próprios para banho.

A coleta foi feita na quinta-feira, 5. Os resultados são válidos até este domingo, 8.

Limpeza do mar no litoral Leste de Fortaleza

Na região, que vai da Praia do Titanzinho até a Sabiaguaba, há três trechos impróprios para banho, totalizando seis postos de medição. A entrada no mar é indicada em outras três faixas, com sete pontos de coleta de água.

Impróprios para banho:

Praia do Titanzinho; Areninha da Praia do Futuro I, entre as ruas Ismael Pordeus e Dr. Antônio Carneiro; Da rua Francisco Montenegro, próximo ao posto de guarda-vidas 06, até a praia do Caça e Pesca, na altura da rua Germiniano Jurema.

Próprios para banho:

Praia do Serviluz, do Farol do Mucuripe à rua Ismael Pordeus; Da rua Clóvis Matos até a avenida Santos Dumont; Praias de Sabiaguaba e Abreulândia, da foz do Rio Cocó até a rua Teófilo Ramos.

Limpeza do mar no litoral Oeste de Fortaleza

A área vai da igreja de Santa Edwiges à foz do Rio Ceará. Há quatro trechos, com seis postos de medição, inadequados ao banho. Três faixas de mar, com quatro pontos de coleta, apresentam água com bom nível de limpeza.

Impróprios para banho:

Da igreja de Santa Edwiges até a rua Filomeno Gomes; Da avenida Pasteur à rua Imperatriz, na Barra do Ceará; Da rua Senador Robert Kennedy à rua Rita das Goiabeiras; Na foz do Rio Ceará.

Próprios para banho:

Do espigão da avenida Leste-Oeste à avenida Pasteur; Da rua Imperatriz à rua Senador Robert Kennedy; Da rua Rita das Goiabeiras à foz do Rio Ceará.

Limpeza do mar no litoral central de Fortaleza

Dos dez postos de coleta nesta região, que vai do Porto do Mucuripe à igreja de Santa Edwiges, três estão com mar impróprio para banho, em um trecho contínuo. Outra faixa inteira, com sete pontos de medição, apresenta nível aceitável de poluentes

Impróprios para banho:

Do Porto do Mucuripe ao Jardim Japonês, na Volta da Jurema.

Próprios para banho:

Do Jardim Japonês à igreja de Santa Edwiges.

