1.600 novos soldados atuam em operação da PMCE neste fim de semana

Com o intuito de reforçar a força policial nas ruas do Ceará, combater os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) e Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP), a Polícia Militar do Estado (PMCE) iniciou a operação "Ações de Reforço de Policiamento Ostensivo" (Arpo). Empregando novos soldados na corporação, que recebeu reforço de 13% do efetivo em dezembro, a operação contará com 530 policiais militares por dia, atuando em viaturas e motocicletas.

A ação começou na sexta-feira, às 18h, e terminará às 2h da manhã de domingo. Um total de 40 blitz circulam pela Capital, e outras 96 na Região Metropolitana e interior do Estado. Operação acontece em Fortaleza, Região Metropolitana e Interior do Estado. A operação visa monitorar 136 pontos considerados estratégicos, com blitzes e barreiras em diversas partes do Ceará.

Além do Policiamento Ostensivo Geral (POG) dos Batalhões, também participaramComando de Policiamento de Choque (CPChoque), Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), Regimento de Polícia Montada (RPMont) e Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine