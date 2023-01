Grupos de reisado se apresentam em cortejo em Juazeiro do Norte

Em comemoração ao Dia de Reis, comemorado nesta sexta-feira, 6, os grupos de reisados se apresentaram no centro de Juazeiro do Norte, no Cariri. A data relembra a visita dos reis magos ao menino Jesus. O Reisado Mestre Dedé de Luna e o Reisado Guerreiras de Santa Madalena se apresentam no evento. Edição começou nesta sexta.

O evento contará ainda com a exposição coletiva “Linhas de Afeto: Dia de Reis, festa das tramas”. A ação é promovida pela empresa São Geraldo, com o intuito de seguir com os desejos de José Amâncio, fundador da empresa, e valorizar a cultura e manifestações da região.

Se estendendo durante a semana, a programação temática é gratuita e conta com oficinas, rodas de conversas e momentos musicais. A visitação aberta ao público vai até 14 de janeiro, das 14 às 20 horas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apresentação dia de reis em Juazeiro do Norte (Foto: Divulgação/ Lucas Gonçalves)



Confira a Programação



06 de janeiro

Abertura da exposição coletiva:

Linhas de Afeto: Dia de Reis, festa das tramas.



08 de Janeiro

19h00 - Roda de conversa Linhas de Afeto, com Andrea Dall'Olio, Rosana Cilento, Silviane Lopes, Gloria Correia, e Rute Santos.

Mediação: Alexandre Heberte e Terezinha Lisieux



10 de Janeiro

14 às 17 horas - Oficina com Rozania Feitosa - Trama de Raiz, tecelagem da

natureza - o participante será apresentado às raízes, folhas e

fibras naturais, que podem ser transformados em sabonetes,

banhos, xarope, tintura, chás, temperos e artesanato



11 de Janeiro

17 horas - Tecido Humano. Atividade de tecer coletivo na Praça em frente à casa. Os participantes se transformam no próprio tear para tecer juntos



12 de Janeiro

Das 14 às 17 horas - Encontro com as Mulheres: Raizeiras Cariri, conversa sobre as tradições e seus bordados.

19 horas - Atração Musical: Junior Avelino e Mabel



14 de Janeiro

19 horas - Atração Musical: Junior Avelino e Mabel



Sobre o assunto Dia de Reis é celebrado em 6 de janeiro; entenda a tradição

Dia de Reis: conheça significado data e sua tradição religiosa

Dia de Reis marca o reconhecimento das folias como patrimônio cultural

Tags