Fora de Fortaleza, todo o Ceará tem mar próprio para banho

Medição da Semace realizada em 25 de novembro mostrou um ponto com estado "em atenção", e demais áreas do litoral cearense adequadas para entrada no mar

À exceção da Capital, o litoral cearense está totalmente adequado para banho de mar neste fim de semana. As informações são da Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace).

Segundo o órgão, dos 35 postos de medição fora de Fortaleza, apenas um apresenta nível de poluentes do mar "em alerta". Nos demais, a água está em nível aceitável de limpeza.

A medição foi feita em 25 de novembro. As análises são feitas mensalmente — ao contrário da Capital, que tem coletas semanais — devido à menor densidade populacional nestas regiões.

A previsão do tempo para este fim de semana indica poucas chances de chuva em todo o Ceará. Aliado ao bom estado de limpeza do mar, o cenário é positivo para quem pretende ir à praia.

Litoral Leste do Ceará: mar próprio para banho

No Litoral Leste não há trechos com nível de poluentes preocupante. A região de coleta vai do Porto das Dunas, em Aquiraz, à Praia da Redonda, em Icapuí.

Nesta parte, todo o mar está próprio para banho. A faixa inclui pontos turísticos como Canoa Quebrada, em Aracati, Praia do Presídio e a Reserva Extrativista do Batoque, as duas últimas em Aquiraz.

Litoral Oeste do Ceará: mar próprio para banho

No Litoral Oeste, por sua vez, a praia do Bitupitá, em Barroquinha, está com nível de poluentes "em alerta". Neste caso, não é contraindicada a entrada no mar, mas recomenda-se aos banhistas atenção redobrada a resíduos sólidos e manchas de coloração diferente na água.

O restante da região está totalmente adequado para banho. A área vai de Camocim ao Icaraí, em Caucaia, e tem praias com alto fluxo de turistas, como Jericoacoara e Cumbuco.

