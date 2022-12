Matrículas nas escolas municipais de Juazeiro do Norte estão abertas

As matrículas estão abertas para todas as etapas de ensino da escolas municipais

Estão abertas as matrículas para os alunos novatos da rede pública municipal em todas as etapas de ensino, em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri. O período que iniciou na quinta-feira, 1, vai até dia 9 de dezembro, com prioridade para os alunos com deficiência.

A Secretaria Municipal de Educação orienta que os pais e responsáveis devem procurar a escola para realizar a solicitação, e, caso o aluno não consiga ser matriculado na escola mais próxima de sua residência, a instituição indicará opções de vagas disponíveis em outras unidades que façam parte do mesmo polo.

A documentação necessária para matrícula do aluno são a Certidão de Nascimento, declaração de escolaridade (transferência), uma foto 3x4, cópia do comprovante de residência, número do NIS, cópia do cartão do SUS e do cartão de vacinação.



