Mosteiro dos Jesuítas em Baturité celebra centenário; veja programação

Uma série de ações está programada para ocorrer durante a celebração do primeiro centenário do Mosteiro dos Jesuítas, em Baturité, a 93 km de distância de Fortaleza. A programação acontece nesta sexta-feira, 2, e sábado, 3. As ações do centenário para hóspedes e visitantes começam com uma palestra e seguem com apresentação artística, inauguração do monumento do centenário, celebração eucarística, partilha do bolo e jantar.

A programação se inicia com a palestra e reflexão sobre o documentário da carta encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, "A Carta", ministrada por Daniela Queiroz Zuliani, professora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), às 18h.

No sábado, 3, vai acontecer a apresentação do sexteto de cordas da Tapera das Artes, ao pôr do sol. Em seguida, a inauguração do monumento do centenário. No horário de 18h30, o diretor do Mosteiro dos Jesuítas, padre Eugenio Pacelli, vai presidir a celebração eucarística para a comunidade e visitantes. Na sequência, haverá a partilha do bolo do centenário, e para finalizar as festividades, será oferecido um jantar aos convidados.

O Mosteiro dos Jesuítas também recebe, durante todo o mês de dezembro, a exposição “P & B”, com quadros do cirurgião e artista plástico Isaac Furtado, com ilustrações do local.

100 anos de acolhida e novidades

Em sua fundação, em fevereiro de 1922, o Mosteiro era denominado "Escola Apostólica de Baturité". A construção levou mais de dez anos para finalizar a parte atual. No dia 3 de dezembro de 1922, foi benta a pedra fundamental por Dom Manuel da Silva Gomes, Arcebispo de Fortaleza na época.

Sob a gestão do atual diretor do Mosteiro dos Jesuítas, padre Eugenio Pacelli, esteve à frente das obras de recuperação e reforma. A última, entregue em agosto, foi a residência dos padres, as novas acomodações para hóspedes, inclusive climatizadas, a capela e área comum. Além disso, inaugurou uma cafeteria, implantou energia solar, lavanderia nova, mudança de piso e muitas outras melhorias.

"Além das melhorias estruturais, estamos trabalhando os pilares social, cultural e espiritual. É uma missão muito bonita e de muita responsabilidade que me foi confiada. Quero contribuir para melhorar a qualidade de vida da comunidade local. Entregamos periodicamente cestas básicas, desenvolvemos a espiritualidade e as atividades sociais e culturais, também", conclui.



Padre Eugênio Pacelli



Na seção de Páginas Azuis do jornal O POVO, o diretor do Mosteiro dos Jesuítas contou que a casa favorece a experiência com Deus através da espiritualidade de Santo Inácio, fundador da Companhia de Jesus, ordem à qual pertence o Papa Francisco.

“Vamos oferecer cursos de aprofundamento da espiritualidade, uma imersão no conceito fundamental do encontro com Deus e consigo mesmo. Deus através da espiritualidade em contato com a natureza, consigo mesmo e com os outros, para encontrar Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus.”

Além disso, o padre relembra que o Mosteiro também é cultura. “Ali nós temos obras de cultura que já não pertencem mais a ele, pertencem ao povo. E o povo tem direito de conhecer toda a cultura criada e celebrada naquele espaço. A gente está abrindo um museu, em que vamos contar toda a história do Mosteiro, mostrando objetos artísticos e culturais que fazem parte da história do local.”

Já em relação a dimensão social, o centenário realiza ações de promoção humana para a população, como cursos profissionalizantes e cooperativas. “Nossa finalidade é ajudar aquela população, não só dar alimento, mas favorecer o desenvolvimento profissional. Uma fé, para ser verdadeira, cristã, movimenta o coração, mas movimenta os pés e as mãos no acolhimento.”



Centenário do Mosteiro dos Jesuítas

2 de dezembro

18h - Palestra e reflexão sobre o filme "A Carta", documentário da carta encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, com Daniela Queiroz Zuliani, professora da Unilab.

3 de dezembro

16h - Apresentação do Sexteto de cordas da Tapera das Artes ao pôr do Sol;

17h - Inauguração do monumento do centenário no pátio interno;

18h30min - Celebração Eucarística com padre Eugênio Pacelli;

19h30min - Partilha do bolo do centenário;

20 horas - Jantar para hóspedes e convidados seguido de momento festivo.

