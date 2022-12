Turista de Santa Catarina morre afogada na Lagoa do Banana, em Caucaia

A vítima praticava stand up paddle na região turística nas dunas da Praia do Cumbuco quando se afogou, após se desequilibrar e cair de sua prancha.

Uma mulher de 44 anos, turista de Santa Catarina, morreu por afogamento na Lagoa do Banana, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima praticava stand up paddle quando se desequilibrou e a prancha que utilizava virou. O caso ocorreu nessa quarta-feira (30).

A turista foi retirada da água por terceiros, já sem vida, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará foram acionados

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur), unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará.