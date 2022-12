Vaca que caiu em buraco é resgatada pelos bombeiros em Barbalha

Uma equipe do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará atuou no resgate de uma vaca que caiu em um buraco de dois metros e meio, com diâmetro de 60 centímetros, no município de Barbalha, na região do Cariri. O animal foi resgatado na manhã desta quarta-feira, 30, no sítio Brejão, zona rural da cidade.



O responsável pelo animal viu o momento em que ela caiu no buraco. O solo, que estava úmido, cedeu com o peso da vaca. O local estava cheio de formigueiros. No resgate do animal, os bombeiros usaram um tripé e sistema de cabos.

Quando chegaram ao local, a equipe encontrou a vaca dentro do buraco sem conseguir se movimentar. “O tutor percebeu de longe o animal afundando no terreno. Segundo ele, se não tivesse acionado o CBMCE, possivelmente o animal não resistiria. Para o resgate, a equipe utilizou um tripé e sistema de cabos quatro por um para içar a vaca”, diz o soldado Cid Elton Queiros, que participou do socorro.

“O local não tinha espaço para entrar nenhum bombeiro militar para resgatá-la. Inicialmente, a vaca foi içada pelas patas frontais até ser possível abraçar seu corpo com uma cinta e retirá-la do local. O animal foi salvo com sucesso”, completa.

A vaca foi devolvida ao seu tutor com pequenas lesões causadas pela queda no terreno. Agora, o animal está em um local seguro em uma fazenda da região.

