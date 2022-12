Praias de Fortaleza: quase metade do litoral está impróprio para banho

Informações são da Semace, que realizou medição de poluentes na quinta-feira, 1º; de 33 postos do órgão em Fortaleza, 14 estão com mar impróprio para banho

Quase metade do litoral de Fortaleza está com mar impróprio para banho neste fim de semana. As informações são da Superintendência do Meio Ambiente do Ceará (Semace).

Segundo as medições do órgão, feitas na quinta-feira, 1º, 14 dos 33 postos de checagem apresentaram nível de poluentes na água acima do recomendável. Outros 19 estão com mar recomendado para banho.

Ao todo, seis trechos — faixas contínuas de água — estão impróprios para banho, e outros seis apresentam mar limpo. As três divisões da orla da Capital (Leste, Oeste e Centro) incluem áreas com ambas as classificações.

Onde o mar está próprio e impróprio para banho em Fortaleza

No litoral Leste de Fortaleza há um local com mar impróprio para banho, enquanto outros 12 estão com água limpa. Não é recomendado entrar no mar apenas no posto entre a rua Ismael Pordeus e o Farol do Serviluz. De resto, entre o Porto do Mucuripe e a praia de Abreulândia, o índice de poluentes está dentro do aceitável.

Na parte central são dois trechos próprios e dois impróprios para banho. Não é recomendável entrar no mar entre o espigão do Náutico e o Porto do Mucuripe, e da avenida Rui Barbosa à rua José Vilar. Entre a rua José Vilar e o espigão do Náutico, a água está limpa, bem como entre a igreja de Santa Edwiges e a avenida Rui Barbosa (Praia do Lido/dos Crush).

No litoral Oeste, por fim, há somente dois locais próprios para banho. Na região, entre a foz do Rio Ceará e a igreja de Santa Edwiges, apenas as partes entre a avenida José Lima Verde e a rua Rita das Goiabeiras, na Barra do Ceará, e entre a rua Adriano Martins e o Espigão da Leste, na Jacarecanga, apresentam mar limpo.

