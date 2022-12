Vale Gás Social: Entidades comunitárias e cozinhas sociais recebem benefício nesta sexta, 02

No total, 140 associações serão contempladas com o benefício do Governo do Ceará

Mais de 310 tíquetes do Vale Gás Social serão entregues a entidades comunitárias e cozinhas sociais que possuem cadastro no programa Mais Nutrição. O benefício auxiliará na preparação de refeições para 33,5 famílias socialmente vulneráveis em condições extremas. A entrega dos tíquetes aos representantes das associações comunitárias acontece nesta sexta-feira, 02, sendo feita pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, às 11 horas no auditório da SPS.



Ao todo, 140 associações serão beneficiadas, sendo 82 entidades comunitárias de Fortaleza, Caucaia e Maracanaú e outras 30 cozinhas sociais da Capital. Já a partir da próxima segunda-feira, 05, 28 associações comunitárias de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, no Cariri, poderão receber o benefício na sede do Mais Nutrição, na Ceasa de Barbalha.



As entidades receberão dois vales cada e as cozinhas sociais, três, somando 310 tíquetes ao todo, onde cada tíquete equivale a uma recarga de um botijão de gás de 13 quilos. Mensalmente, aproximadamente 34 mil pessoas são auxiliadas pelas entidades..



Nesta ação, o Governo do Ceará conclui a doação de 200.830 tíquetes correspondentes ao terceiro lote de 2022, totalizando 621.772 unidades. Foram entregues mais de 1 milhão de Vale Gás a famílias em situação de vulnerabilidade nos 184 municípios cearenses.



Sobre o assunto Vale Gás Social: Mais de 200 mil famílias cearenses serão beneficiadas pelo 3º lote

Tags