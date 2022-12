Ceará tem o mês de novembro mais chuvoso já registrado

O fim do mês de novembro marca a chegada do período de pré-estação chuvosa no Ceará, que ocorre durante os meses de dezembro e janeiro. Juntos, os dois meses representam cerca de 16% das chuvas do ano. Com 70.7 milímetros (mm), o mês passado também registrou o maior volume acumulado entres os meses de novembro da série histórica — ou seja, desde que existe registro de chuvas. Além disso, o volume das chuvas em novembro de 2022 superou em mais de dez vezes o esperado para o período (5.8 mm).

Meiry Sakamoto, gerente de Meteorologia da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), destaca que a intensidade das chuvas foi um diferencial para o resultado. Ela afirma que não foram registradas precipitações durante todos os dias do mês, mas que o volume elevado fez o índice subir.

"Em alguns municípios, as precipitações, em 24 horas ultrapassaram os 100 milímetros (mm). A média do estado do Ceará para novembro de 2022 foi de 76 mm, isso corresponde a mais de 1.000% do valor esperado para o mês, que é de apenas 5.8 mm", destaca a meteorologista.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As chuvas do último mês de novembro ficaram bem acima das que foram registradas durante o mesmo período nos últimos anos. Somando as precipitações dos meses de novembro entre 2015 e 2021, o acumulado chega a 64,7 milímetros, quantidade inferior aos mais de 70 milímetros somente do último mês.

Na série histórica, o segundo mês de novembro mais chuvoso também teve menos da metade do valor total de novembro de 2022. Em novembro de 1979, foram registrados 24.59 mm.

De acordo com Meiry, as chuvas durante o período ocorreram devido a áreas de instabilidade que se formaram sobre o oceano, perto dos estados da Bahia e de Alagoas. O fenômeno levou à formação das nuvens de chuva sobre o Ceará.

Ranking do volume de chuvas em novembro - série histórica

Novembro de 2022: 70.7 mm

Novembro de 1979: 24.59 mm

Novembro de 1976: 24.32 mm

Novembro de 2020: 24.06 mm

Novembro de 1996: 24.02 mm

Pré-estação chuvosa do Ceará

A especialista Meiry Sakamoto destaca que essa também é uma característica da pré-estação, que teve início neste dia 1º de dezembro. O cenário se torna favorável, principalmente, no Centro-Sul do Estado.

Ainda segundo a meteorologista, as previsões apontam que o Ceará terá condições favoráveis para a formação de nuvens de chuva durante o início deste mês.



Já nesta quinta-feira, 1º, até às 14h40min, a plataforma da Funceme informava que, pelo menos, 86 municípios cearenses registraram chuvas entre as 7 horas de quarta-feira, 30, e as 7 horas desta quinta, 1º.

As maiores precipitações foram registradas nos municípios de Santana do Acaraú (95.4 mm), Pacujá (95.2 mm), Hidrolândia (78 mm), Cascavel (41.2 mm) e Massapê (41.2 mm). Dos dez postos com as maiores precipitações, cinco estão localizados no litoral Norte do Estado.

Situação Hídrica do Ceará favorável em 2023

A expectativa é de que o Ceará atinja uma capacidade hídrica confortável ao fim da quadra chuvosa do próximo ano, segundo o titular da Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará (SRH), Francisco Teixeira. Até o último dia 30 de novembro, o Ceará estava com 32,7% da capacidade nos seus reservatórios.

"O último ano em que nós nos encontramos numa situação dessa, de estarmos em pleno mês de novembro com mais de 30% das reservas hídricas, foi em 2013. Onde nos encontrávamos com uma acumulação até maior", destaca.

Na avaliação do secretário, caso a estação chuvosa do próximo ano apresente uma regularidade, a situação hídrica do Ceará poderá ser ainda mais favorável. "Essa situação nos propicia que, tendo uma quadra chuvosa muito benéfica para o aporte hídrico aos reservatórios, nós possamos chegar a ter, no final da quadra chuvosa, uma situação de conforto, ou seja, com os reservatórios pelo menos a 50%."

Mesmo que as tendências apontem para um futuro promissor, Teixeira destaca que ainda existem regiões do Estado que preocupam, como as bacias do Curú, do Banabuiú e nos Sertões de Crateús. Para que se mantenha a segurança hídrica, o secretário pede que a população faça o uso consciente da água.

"É importante a população entender que vivemos momentos de recarga mais favorável e outros nem tanto. Por conta disso, devemos nos lembrar que, mesmo nos anos de abundância, é preciso um uso sustentável, consciente e racional da água", finaliza.

Sobre o assunto Livro conta história do Centro Educacional Piamarta no Ceará

Aulas 2023: saiba como lidar com práticas abusivas sobre mensalidades e material escolar

Usuários da Vivo relatam apagão dos serviços da operadora no Ceará

Enel Ceará prorroga campanha de renegociação de contas em atraso

Tags