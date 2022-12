Ceará começa fim de semana sem chuvas em quase todo o Estado

Segundo dados da Funceme, apenas pontos isolados de precipitação aconteceram desde a meia-noite; previsão já indicava fim de semana sem chuvas no Ceará

Após o novembro mais chuvoso já registrado na história, o Ceará tem um início de dezembro com poucas precipitações. Este sábado, 3, o Estado esteve praticamente sem chuvas. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo dados da Fundação, desde a meia-noite, apenas quatro cidades registraram focos rápidos de chuva. Nenhuma ultrapassou 1,2 mm de precipitação.

Maracanaú, com 1,2 mm, e Maranguape, com 1 mm, foram os locais com maior incidência. Ambos os locais, assim como o restante da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), apresentaram chuva rápida por volta das 6 horas.

Morada Nova, na região do Jaguaribe, foi a única cidade fora do Litoral de Fortaleza a apresentar chuva neste sábado. Focos à 0 hora, 3 horas e 7 horas totalizaram 0,6 mm de precipitação.

Funceme já previa fim de semana seco no Estado

Nessa sexta-feira, 2, a Funceme divulgou a previsão do tempo no Ceará para o fim de semana. A expectativa já era de que o período tivesse poucas chuvas em todo o Estado.

O órgão apontou chances de chuvas fracas no Litoral de Fortaleza entre a madrugada e a manhã de sábado. Para o domingo, espera-se Sol em todo o Ceará.

