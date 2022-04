Chuva se concentra no Sudeste do Ceará na madrugada desta quinta-feira

Pontos isolados de precipitação ocorreram no Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém; maior acumulado de chuvas da madrugada foi no Cariri e no Sul do Jaguaribe

Esta quinta-feira, 28, começou com chuvas isoladas em alguns pontos do Ceará. As informações são dos sistemas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo dados de radar da Fundação, houve registro de chuvas em alguns locais da faixa litorânea, em especial Litoral de Fortaleza e do Pecém. Por volta das 4h30min, também houve precipitação em parte do Litoral Norte.

O maior acúmulo de chuvas do Ceará na madrugada, porém, foi no Sudeste do Estado. Desde o começo do dia, há registro de precipitações em todo o Norte do Cariri.

Na mesma área, o vento soprando a Oeste trouxe chuvas do Rio Grande do Norte e da Paraíba para o Ceará. Aproximadamente às 1h30min, a precipitação começou a atingir o Sul da macrorregião do Jaguaribe.

Por volta das 5 horas, a precipitação seguia no Noroeste do Cariri, indo em direção ao Sudeste do Sertão Central e Inhamuns. Na faixa litorânea, os registros de chuvas perto do amanhecer atingiam apenas áreas de mar, não chegando à terra firme.

