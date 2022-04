Em greve há mais de um mês, servidores do INSS protestam em Juazeiro do Norte

Em greve desde 23 de março, servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizaram uma manifestação nesta quarta-feira,27, em Juazeiro do Norte, em resposta ao corte do ponto dos servidores grevistas estabelecido pela autarquia. O protesto ocorreu na Praça Padre Cícero e reuniu servidores das agências do INSS das regiões do Cariri e Centro-Sul.

As principais reivindicações da categoria são reajuste salarial de 19,99%, concurso público, carreira típica de Estado —atribuição que só existe no serviço público— e suporte operacional para exercício do teletrabalho.



Segundo a diretora do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho Previdência Social no Estado do Ceará (Sinprece), Deborah Vidal, a instituição enfrenta déficit de pessoal há muitos anos, o que tem causado sobrecarga de trabalho e lentidão nos processos. "Existem quase três milhões de benefícios represados e vacância de 23 mil vagas para a carreira do seguro social, sobrecarregando os servidores que ficaram na ativa", afirmou.

Ainda de acordo com a dirigente sindical, há carência de infraestrutura na maioria das agências da autarquia espalhadas pelo Brasil. "Temos equipamentos obsoletos com mais de 15 anos de uso, internet lenta e baixa velocidade". Segundo Deborah, a instituição não se mostra disposta a abrir uma rodada de negociação com os servidores, apesar das tentativas do sindicato.

Ela acrescenta que, desde o começo da paralisação, os servidores grevistas estão com a folha de pagamento suspensa devido ao corte do ponto. O atendimento nas agências ocorre de forma parcial, com 30% do total de funcionários de cada unidade cumprindo expediente. O percentual mínimo obedece ao princípio da continuidade dos serviços públicos, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

