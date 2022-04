Juazeiro: Defesa Civil interdita casa após identificar risco em cacimba

Ação faz parte da campanha que busca identificar os locais com risco no município. 84 residência já foram vistoriadas pelo órgão

A Defesa Civil de Juazeiro do Norte interditou uma casa após identificar risco em uma cacimba desativada na propriedade. A medida ocorreu durante a campanha do órgão, iniciada em 28 de março último, que busca identificar cacimbas desativadas no município, distante 489 km de Fortaleza e tem o intuito de evitar acidentes ou tragédias na região. As informações são do repórter da rádio CBN Cariri, Guilherme Carvalho.

Durante a campanha, 84 residências já foram vistoriadas pelo órgão. Conforme informações da Defesa Civil, o cacimbão desativado, localizado no quintal da residência, estava começando a ceder. Em um vídeo feito por moradores da casa, é possível ver buracos no chão da residência fiscalizada.

Devido a situação de risco, a casa foi interditada pela Defesa Civil e a família encaminhada para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho (Sedest) para aguardar o problema da casa ser resolvido pelos órgãos responsáveis no município.

No início da campanha, em entrevista à rádio CBN Cariri, o coordenador da Defesa Civil de Juazeiro do Norte, Antônio Souza, explicou que a iniciativa busca realizar a prevenção de acidentes, realizando visitas técnicas e orientações à população que possui áreas de risco nas residências com a presença de cacimbas, fossas ou até cisternas desativadas.

“É com essa preocupação que as pessoas devem procurar alguém com conhecimento técnico para realizar essa avaliação”, disse Antônio, na época.

Ainda segundo o coordenador, a campanha funciona da seguinte forma. As pessoas que possuem áreas de risco, como cacimba desativadas ou fossas, devem entrar em contato no telefone: (88) 3199 0460 para receber orientação e, posteriormente, receber uma visita técnica da Defesa Civil no local.



