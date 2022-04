Homem morre afogado em Guaiúba após entrar em lago para buscar ave abatida

O corpo de um homem vítima de um afogamento foi encontrado nessa quarta-feira, 27, por agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). O ocorrido foi registrado no município de Guaiúba, a 41 km de Fortaleza. Segundo moradores, a vítima teria se afogado após entrar em um lago para buscar uma ave abatida.



De acordo com informações dos Bombeiros, a vítima teria se afogado na última terça-feira, 26. Na ocasião, o homem, de 46 anos, estava praticando caça sozinho em uma mata extensa, na localidade de Olarias. Ele teria resolvido entrar em um lago para buscar uma ave abatida, quando acabou sendo surpreendido pela profundidade e a grande quantidade de aguapés, resultando no seu afogamento.

O corpo da vítima foi encontrado no final da manhã de hoje, a cerca de 4,5m de profundidade. Uma equipe com quatro mergulhadores da corporação trabalhou no local. De acordo com relato do Bombeiros, foi necessário uma operação de mergulho que durou aproximadamente 40 minutos, com pouquíssima visibilidade subaquática e a superfície toda tomada de vegetação.

O corpo da vítima ficou entregue aos cuidados da autoridade policial.

