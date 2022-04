Túnel da av. Alberto Sá: equipamentos elétricos das bombas de drenagem são furtados

Os equipamentos elétricos que auxiliam no funcionamento das bombas de drenagem do túnel Beni Veras, da avenida Alberto Sá, no bairro Papicu, em Fortaleza, foram furtados durante o feriado da Semana Santa. O caso aconteceu após os quadros elétricos responsáveis pelo acionamento das bombas terem sido alvo de vandalismo. As informações são da Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger).

Em nota enviada ao O POVO, a Seger informou que já está providenciando a instalação de novos quadros elétricos e, além disso, reforçará a segurança dos equipamentos do sistema de drenagem.

Ainda segundo o órgão, foram disponibilizados equipes de carros-pipa, que atuam de forma emergencial para fazer a sucção da água acumulada e reduzir os alagamentos no local.

Alagamentos

No último sábado, 23, o túnel Beni Veras foi bloqueado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) após as chuvas em Fortaleza e os alagamentos registrados no local.

De acordo com a AMC, a ação faz parte do Plano de Contingência para Alargamentos Viários (PCAV), que busca minimizar os impactos no trânsito provocados pelas precipitações durante a quadra chuvosa.

Nesta segunda-feira, 25, o local segue interditado nos dois sentidos. A orientação da AMC é que o condutor que trafega no sentido Papicu siga pela pista lateral do equipamento e acesse a Via Expressa.

Quanto ao sentido Aldeota, a orientação é seguir por cima do viaduto, retornar pela própria avenida e pegar a avenida Engenheiro Santana Júnior e a rua Professor Sila Ribeiro. No local, agentes da Autarquia estão dando suporte aos condutores.

Ainda segundo o órgão de trânsito, para estas e outras ocorrências em dias de chuva, a AMC pode ser acionada para auxiliar o tráfego pelo número 190, da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

