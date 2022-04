Editais de concurso para professor da Uece são publicados

Editais de concurso para professor da Universidade Estadual do Ceará (Uece) foram publicados no Diário Oficial do Estado nessa terça-feira, 26. Serão 365 vagas para professor adjunto e professor assistente. A previsão é de que as inscrições comecem em junho. De acordo com o Governo do Estado, a Uece tem hoje cerca de 21 mil estudantes e mais de mil professores, entre efetivos, substitutos, temporários e visitantes.

Com 145 vagas para professores de 20 áreas do conhecimento, o edital do concurso público para Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA), no Ceará, também foi publicado. O certame garante salários de até R$ 11,2 mil e as inscrições acontecem entre os dias 10 e 20 de maio deste ano. Seleção havia sido revelada pelo então governador do Estado, Camilo Santana (PT) ainda em 2021, e faz parte de uma política de interiorização do ensino superior.

De acordo com o titular da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), Carlos Décimo, o próximo edital a ser publicado será o da Universidade Regional do Cariri (Urca), com a destinação de 184 vagas para professores.

