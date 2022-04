Alemão é encontrado morto na Praia da Tabuba; corpo estava amordaçado

A vítima foi identificada como Peter Buchelt, de 75 anos. O corpo estava nu, com as mãos e os tornozelos amarrados, além de uma mordaça na boca

Um alemão de 75 anos foi encontrado morto dentro da própria residência na Praia da Tabuba, em Caucaia, na manhã desta quarta-feira, 27. A vítima foi identificada como Peter Buchelt. O POVO apurou que o corpo foi achado dentro do quarto, sujo de sangue, despido, amordaçado e com as mãos e os tornozelos amarrados.

Pertences pessoais foram encontrados dentro de um recipiente, próximo à porta da casa dele, na rua do Bosque. O corpo apresentava indícios de fase de putrefação. Havia lesão, mas ainda não há confirmação da causa da morte.

Sobre o assunto Um dos homens mais procurados do Ceará é preso em São Paulo com 140 kg de insumos para fabricação de drogas

Maior fornecedor de drogas da região Sul do Ceará é preso em São Paulo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o policiamento local, o alemão realizava festas com frequência na casa. O barulho de som alto seria motivo de incômodo na vizinhança.

No fim de semana, a Polícia havia sido acionada para a mesma casa em razão das denúncias de som alto.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local.



O POVO solicitou informações sobre o caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta.

Tags