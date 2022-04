Ceará deve registrar chuva em todas as macrorregiões até sexta, 29

Deve chover em todas as macrorregiões do Ceará nos próximos dois dias, até esta sexta-feira, 29, de acordo com informações da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Conforme Bruno Rodrigues, meteorologista do órgão, os maiores acumulados serão registrados no Litoral, nesta sexta-feira, 29.

Segundo o órgão estadual, na quinta-feira, 28, o céu vai variar de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões, sendo isolada para o centro-sul do estado. Já na sexta, a previsão indica chuva isolada em todas as macrorregiões. Análise de satélite realizada na tarde desta quarta, 27, constatou a presença de nuvens associadas à chuva nas proximidades da faixa litorânea do Estado.

Em geral, as chuvas previstas ocorrerão em virtude de áreas de instabilidade, bem como em razão de efeitos locais, sistema de brisa, temperatura, relevo e umidade. Considerando os dois dias, os volumes de chuva mais intensos são esperados para o Centro-Norte cearense.

Total de 79 municípios registraram chuva entre às 7 horas desta quarta-feira, 27, e o mesmo horário dessa terça-feira, 26. Ibicuitinga, cidade localizada na região de Jaguaribana, alcançou o maior índice do Estado, com marca de 41,2 milímetros (mm). Na sequência, Paramoti registrou a segunda maior chuva, com 34 mm.

No Litoral de Fortaleza, somente a Capital, entre os 17 municípios que compõem a macrorregião, registrou chuva, com índice de 0,5 mm no posto pluviométrico do bairro Castelão.

O Sertão Central e Inhamuns, historicamente uma das macrorregiões mais secas do Ceará, teve chuva em 13 municípios, entre eles Piquet Carneiro (30 mm) e Quixadá (16,6 mm).

A três dias para o fim de abril, todas as macrorregiões apresentam resultado classificado como em torno da média histórica pela Funceme. O Sertão Central e Inhamuns, contudo, é a região que apresenta o pior resultado, com quase 18% do índice considerado normal pelo órgão estadual.

O Maciço de Baturité, por outro lado, apresenta o melhor cenário e já ultrapassa a normalidade em 13,9%. Na Capital, o valor alcançado em abril já supera em 20% o esperado para o mês.

