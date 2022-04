Chove em mais de 120 cidades do Ceará entre sábado, 23 e este domingo, 24

Dos 123 municípios que informaram dados à Funceme, 121 tiveram registro de precipitações entre as 7 horas do sábado e as 7 horas de domingo; maior registro foi em Jaguaruana, com 102 mm

Mais de 120 cidades, em todas as macrorregiões do Ceará, tiveram chuvas entre as 7 horas desse sábado, 23, e as 7 horas deste domingo, 24. As informações são dos sistemas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo a Fundação, 121 municípios, dos 123 que informaram dados, tiveram precipitação. Todas as macrorregiões do Ceará tiveram chuva no período. Destes, 11 registraram mais de 50 mm de água nos medidores.

Entre as macrorregiões, os registros de chuva mais intensos foram no Sertão Central e Inhamuns. Seis municípios tiveram precipitação acima de 50 mm, mais que todas as outras macrorregiões somadas.

O maior registro de chuvas no Ceará foi em Jaguaruana, na macrorregião do Jaguaribe, com 102 mm. Em seguida vem Crateús, no Sertão Central e Inhamuns, com 70,5 mm, e Santa Quitéria, na mesma macrorregião, com 70 mm. Veja os destaques nas listas abaixo:

Cidades com maior registro de chuvas no Ceará entre 23 e 24 de abril

Jaguaruana (Jaguaribe): 102 mm; Crateús (Sertão Central e Inhamuns): 70,5 mm; Santa Quitéria (Sertão Central e Inhamuns): 70 mm; Mombaça (Sertão Central e Inhamuns): 65 mm; Juazeiro do Norte (Cariri): 58 mm; Tauá (Sertão Central e Inhamuns): 58 mm; Milagres (Cariri): 56 mm; Independência (Sertão Central e Inhamuns): 54 mm; Farias Brito (Cariri): 53 mm; Russas (Jaguaribe): 53 mm.

Postos da Funceme com maior registro de chuvas no Ceará entre 23 e 24 de abril

Jaguaruana (Jaguaruana): 102 mm; Giqui (Jaguaruana): 73,8 mm; Crateús (Crateús): 70,5 mm; Trapia (Santa Quitéria): 70 mm; Tucuns (Crateús): 68 mm; Mombaça (Mombaça): 65 mm; Fazenda Iemem (Mombaça): 60 mm; Macaraú (Santa Quitéria): 60 mm; Vila São Gonçalo-Marrocos (Juazeiro do Norte): 58 mm; Altamira (Tauá): 58 mm.

Previsão da Funceme indicava chuvas em todo o Ceará no domingo



Em boletim divulgado nesse sábado, 23, a Funceme já indicava a alta probabilidade de chuvas em todas as macrorregiões. A previsão do tempo incluía céu variando entre nublado e parcialmente nublado.

Para a madrugada deste domingo, eram esperadas chuvas no Litoral de Fortaleza, no Maciço de Baturité, no Jaguaribe, no Cariri e no Sul do Sertão Central e Inhamuns. Para a manhã, precipitação na faixa litorânea, em todas as macrorregiões da costa cearense, no Cariri, e no Norte do Sertão Central e Inhamuns.

Na parte da tarde, a precipitação tem mais chances de acontecer no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém, no Litoral Norte, no Maciço de Baturité, no Jaguaribe, e no Norte do Sertão Central e Inhamuns. À noite, a chuva deve se concentrar no Litoral Norte, na Ibiapaba, no Cariri, no Jaguaribe e no Sul do Sertão Central e Inhamuns.

Na madrugada da segunda-feira, 25, por fim, são esperadas chuvas no Litoral do Pecém, no Litoral de Fortaleza, no Maciço de Baturité, no Jaguaribe, no Cariri e no Sul do Sertão Central e Inhamuns. Segundo a Fundação, a expectativa é que o tempo siga mais estável neste domingo, mas ainda existe a possibilidade de chuvas isoladas.

