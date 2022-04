Sobe para 30 o número de açudes sangrando no Ceará; veja quais são

Desde o início da estação chuvosa no Ceará, pelo menos 28 açudes sangraram, segundo dados do Portal Hidrológico

Subiu para 30 o número de reservatórios que atingiram a capacidade máxima de armazenamento no Ceará. A informação consta no boletim mais recente do Portal Hidrológico do Ceará – gerenciado pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), atualizado nesse sábado, 23. O açude de Acarape do Meio, no município de Redenção, região Norte do Estado, foi o último a sangrar. As águas começaram a verter entre sexta-feira, 22, e a madrugada de ontem.

Desde o início da estação chuvosa, no dia primeiro de fevereiro, 28 reservatórios cearenses já verteram suas águas. Desde então, o Ceará apresenta melhora gradativa na situação hídrica. O volume médio do aporte de águas dos 155 açudes monitorados pela Cogerh saltou de 21,1% para 34,2%, percentual que tira o Estado da situação de alerta para escassez hídrica —quando atinge patamar abaixo de 30%.

Sobre o assunto 130 municípios cearenses registraram chuva nas últimas 24 horas; veja previsão

Quadra chuvosa: como está o Parque do Cocó em quase dois meses sem sol

Túnel da avenida Alberto Sá é bloqueado após chuvas neste sábado, 23

Barragem se rompe e deixa moradores ilhados na zona rural de Cariús, no Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além dos açudes já sangrando, outros nove açudes cearenses estão na iminência de transbordar, com reservas hídricas acima de 90%. O mais próximo da sangria é o Diamantino II (99,743%), seguido pelo Gangorra (99,55%) e o Do Coronel (99,45%). O painel da Cogerh ainda mostra que, até a noite desse sábado, 23, o Ceará tinha pelo menos 59 açudes com nível hídrico abaixo de 30%.

Veja a lista dos açudes sangrando no Ceará:

Acaraú Mirim



Jenipapo



São Vicente



Sobral



Caldeirões



Muquém



Pau Preto



Valério



Angicos



Itaúna



Tucunduba



Várzea da Volta



Frios



Itapajé



Gameleira



Mundaú



Poço Verde



Quandú



Acarape do Meio



Amanary



Batente



Cauhipe



Gavião



Germinal



Itapebussu



Tijuquinha



Junco



Rosário



Ubaldinho



Barragem do Batalhão

OUÇA O PODCAST VOO 168 BASTIDORES

Tags