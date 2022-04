Prefeitura cancela festa de Santo Antônio de Barbalha e destina recursos para famílias atingidas por enchentes

Cerca de 350 famílias foram afetadas pelas precipitações e alagamentos registrados no município no último dia 13; prejuízos somam mais de R$ 10 milhões somente em infraestrutura

A festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio, tradicional festejo cearense que reúne milhares de pessoas todos os anos no município de Barbalha, região do Cariri, foi cancelada devido aos impactos das fortes chuvas que atingiram a cidade no último dia 13 de abril. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 22, pelo prefeito Guilherme Saraiva (PDT), durante uma live transmitida nas redes sociais.

Os recursos que seriam utilizados no Parque da Cidade, local onde acontece a programação de shows artísticos da festa, serão destinados à compra de móveis e utensílios domésticos para as famílias em situação de vulnerabilidade que tiveram suas casas alagadas.

De acordo com a Defesa Civil, 15.700 pessoas e cerca de 350 famílias foram afetadas pelas precipitações, que causaram alagamentos principalmente em pontos ao longo do curso natural das águas do riacho do Batoque, nos bairros Santo André, Bela Vista, Cirolândia e Nossa Senhora de Fátima.

As enchentes foram agravadas, segundo a prefeitura, devido à construção de uma ponte abaixo do leito do rio. A situação levou a gestão municipal a decretar estado de calamidade pública e encaminhar um projeto de lei em caráter emergencial à Câmara de Vereadores para instituir o “Auxílio Mobília Essencial”.

“Só nas residências do município nós identificamos que houve um prejuízo de R$ 629.500. Prédios públicos tiveram danos de R$ 35.000 e instalações de uso comunitário somam um prejuízo de 1.653.581 até o momento. Todo esse conjunto de prejuízos soma R$ 10.224.858,47 somente de infraestrutura”, afirmou o prefeito na transmissão.

Conforme o gestor, além da estrutura abalada, outro dano para as casas foi a perda de utensílios internos. “A gente fez um levantamento, perderam roupeiro, mesas, armários de cozinha, berço de criança, camas, fogões”, relatou Guilherme Saraiva, que também informou que vai buscar ajuda do Governo do Estado e Governo Federal.

Reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio de Barbalha acontece tradicionalmente no início de junho e movimenta as ruas da cidade com apresentações artísticas, quermesses, cortejos e missas, além do famoso hasteamento do mastro.

O festejo, que atrai turistas de todos os lugares, não acontece de forma presencial desde 2020, quando foi cancelado em virtude dos altos índices de casos de Covid-19 na região. O evento também foi impactado pela pandemia em 2021, ano em que contou apenas com celebrações litúrgicas realizadas em formato virtual.