Terceiro suspeito de envolvimento em latrocínio em Eusébio é preso

Outros dois suspeitos de participarem do crime também foi presos em flagrante no último domingo, 17

O terceiro homem suspeito de envolvimento em um latrocínio no município de Eusébio, distante 24 km de Fortaleza, foi preso na noite dessa quinta-feira, 21. De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), um carro utilizado no crime também foi apreendido. O crime foi registrado no último domingo, 17, quando o grupo subtraiu e lesionou a vítima, que veio a óbito. Outros dois suspeitos pelo crime já foram capturados.

Na ocasião, a vítima, um homem de 36 anos, foi abordado e teve o carro subtraído. O empresário foi lesionado e morreu em uma unidade hospitalar. Após investigação, os policiais localizaram o terceiro suspeito e o veículo utilizado na ação criminosa em um terreno baldio, também no município de Eusébio. O homem foi identificado como Antônio José Barbosa Teodósio, de 36 anos.

O material e o suspeito foram encaminhados à Delegacia Metropolitana de Eusébio. Na unidade, foi cumprido o mandado de prisão preventiva pelo crime de latrocínio. O caso segue sendo investigado pela polícia.

Outras capturas

Os outros dois suspeitos pelo crime já haviam sido capturados em flagrante no mesmo dia em que o crime foi registrado. As capturas aconteceram no bairro Lourdes, em Fortaleza, após perseguição. Os suspeitos foram identificados como Allan de Oliveira Rocha, de 20 anos, com antecedentes por posse ilegal de arma de fogo, roubo e receptação; e Rubens das Neves Sousa, de 18 anos, com antecedentes por tráfico de drogas. Com a dupla, foi recuperado o veículo roubado. Também foi apreendido um revólver calibre 38, dois celulares e um fone de ouvido.

