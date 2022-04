Polícia encontra quase 100 kg de maconha em porta-malas de carro abandonado

Veículo foi deixado às margens de uma estrada carroçável na zona rural de Antonina do Norte. Polícia ainda não sabe a origem do material ilícito

Quase 100 kg de maconha escondidos no porta-malas de um carro abandonado foram apreendidos pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) em Antonina do Norte, a 455 km de Fortaleza. O veículo, sob o qual há registro de roubo ou furto, foi encontrado às margens de uma estrada carroçável a cerca de 4 quilômetros da zona urbana.

Segundo a PMCE, os policiais avistaram o carro durante patrulhamento de rotina na região. Não havia ninguém dentro do carro, um Ford Corcel II, ano 1980. O automóvel estava com todos as vidros abaixados e as portas destravadas. Os agentes, então, fizeram uma vistoria minuciosa no veículo e encontraram diversos tabletes de maconha no porta-malas, totalizando pouco mais de 95 kg.

O material ilícito e o veículo foram levados para a Delegacia Regional de Polícia Civil do Crato, que abriu inquérito para investigar a origem da droga. Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito havia sido localizado, segundo informou a PMCE.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional do Crato: (88) 3102 1285 / 3102 1286

