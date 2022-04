CE-243: rocha é explodida, mas rodovia segue interditada; veja vídeo

Mesmo após a retirada do material, a rodovia segue sem previsão de ser liberada para tráfego. Chuvas foram a causa mais provável do deslizamento

A rocha que interditou o trecho da CE-243, entre Uruburetama e Itapajé, na região Norte do Estado, após um deslizamento devido às fortes chuvas na última sexta-feira, 22, foi explodida na manhã deste sábado, 23. Conforme informações da Superintendência de Obras Públicas (SOP), foi necessária a detonação da pedra para que fosse feita a retirada do material do trecho.

O órgão disse que ainda não há uma exatidão em relação ao tempo para as equipes finalizarem o serviço, e consequentemente a rodovia ser liberada. Contudo, a SOP destacou que estão trabalhando com muita cautela e prezando pela segurança dos usuários que trafegam pelo trecho.

O trecho está interditado desde o momento do deslizamento, em função do impacto feito pela rocha, o local acabou sendo danificado. O principal indício para o deslizamento foi o desgaste no solo, causado pela presença dos fortes temporais na região, o que teria provocado a erosão.



