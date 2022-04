Segunda-feira começa com chuva em grande parte do Ceará

Maior concentração foi no lado Leste do Estado, segundo dados de radar da Funceme; todas as macrorregiões do Ceará registraram chuva desde a meia-noite desta segunda-feira, 18

O começo desta segunda-feira, 18, está sendo de chuva em grande parte do Ceará. Segundo dados de radar da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), todas as macrorregiões do Estado registraram precipitação nas últimas horas.

A maior concentração de chuvas no Ceará, nesta madrugada, foi no lado Leste do Estado. A área engloba o Cariri, o Jaguaribe, o Litoral de Fortaleza e o Maciço de Baturité.

Sobre o assunto Ceará encerra primeira quinzena de abril com chuvas abaixo da média

Várzea Alegre registra maior chuva do ano com 200 mm em 24 horas

Água invade casas e gera correnteza em vias de Várzea Alegre após chuva de 200 mm

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também houve chuvas no Centro-Sul do Sertão Central e Inhamuns, no Litoral do Pecém, no Litoral Norte e na Ibiapaba. Nestas áreas, porém, a precipitação foi menos intensa.

Na Capital houve relâmpagos e trovões por toda a madrugada. A chuva em Fortaleza só começou de forma generalizada, porém, apenas por volta das 4 horas.

Previsão do tempo indica chuvas em todo o Estado

O cenário está alinhado à previsão divulgada pela Funceme no sábado, 16. O órgão havia estimado chuvas em todo o Estado até esta segunda-feira, especialmente entre a madrugada e a manhã.

Mais notícias do Ceará

Sobre o assunto Justiça determina suspensão das obras na Lagoa do Cauípe, em Caucaia

Quatro pessoas trans foram mortas no Ceará em 2022; nenhum suspeito foi preso

Homem sofre queda de três metros de altura na cachoeira do Cipó, em Baturité

Uso de máscara não é obrigatório em táxis e veículos por aplicativo no Ceará

Morre Kelly Pedrosa, médica veterinária conhecida como "Barbie dos animais"

Uso de máscara deixa de ser obrigatório nas igrejas de Fortaleza

Silvero Pereira sofre acidente de trânsito na CE-166: "Meu povo, tá tudo bem!"

Orla de Fortaleza tem apenas sete trechos próprios para banho

Tags