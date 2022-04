Água invade casas e gera correnteza em vias de Várzea Alegre após chuva de 200 mm

A chuva foi a maior do ano no Ceará, de acordo com informações da Funceme. Balanço parcial da Defesa Civil do município aponta que precipitação causou alagamentos pontuais em alguns bairros da cidade

Moradores tiveram casas inundadas após chuva de 200 milímetros (mm) no município de Várzea Alegre, na Região do Cariri, a 424,9km de Fortaleza. No trecho urbano, vias ficaram intransitáveis com a precipitação, que foi a maior registrada em todo o Estado em 2022, segundo informações da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Na zona rural, também foram registrados alagamentos em sítios do município.

Em imagens gravadas por moradores de Várzea Alegre, repassadas ao O POVO pela assessoria do município, é possível observar a formação de correntezas em algumas das vias, tanto na cidade como no campo. Em um vídeo, uma moradora, mãe de uma criança pequena, reclama que o bueiro de sua rua estaria entupido, acarretando na invasão de em um nível considerável de água em sua casa.

Foi possível observar ainda a formação de alagamentos interrompendo o fluxo da via. Gean Sousa, secretário executivo de Defesa Civil do Município, disse que houve apenas alagamentos pontuais em alguns bairros da cidade, de acordo com balanço parcial do órgão.

Antes da chuva deste domingo, a maior precipitação no Estado havia sido registrada em São Gonçalo do Amarante, com 179 mm entre os dias 9 e 10 de abril. Na sequência, aparece Maranguape, com 140 mm de chuva entre os dias 2 e 3 de março. No total, 70 municípios cearenses registraram chuva nas últimas 24 horas, segundo balanço parcial da Funceme consolidado às 16h50min.

Previsão de chuvas no Ceará

O Ceará deve apresentar condições para chuva em todas as macrorregiões até segunda-feira, 18. No entanto, os principais acumulados são esperados para a faixa litorânea, Ibiapaba, Cariri e centro-sul do Sertão Central e Inhamuns. No caso do litoral, incluindo o de Fortaleza, os registros deverão se concentrar entre madrugada e manhã, assim como no Cariri.

Para terça-feira, 19, a Funceme prevê céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva na Jaguaribana. Nas demais regiões, deverá haver chuva. Em geral, as precipitações esperadas ocorrerão em virtude de áreas de instabilidades oriundas do Oceano Atlântico e do leste do Nordeste brasileiro, assim como o sistema de brisa e efeitos locais (temperatura, relevo e umidade).



