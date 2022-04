Uso de máscara deixa de ser obrigatório nas igrejas de Fortaleza

Arcebispo de Fortaleza Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques declarou que os templos irão continuar seguindo as orientações do decreto do governo do Estado

Seguindo as orientações das autoridades sanitárias, o uso de máscaras não será mais obrigatório nas igrejas do Ceará. A informação é do arcebispo de Fortaleza Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques.

"Como nas vezes anteriores seguimos as orientações tomadas nos decretos do governo do Estado, agora também. Está liberado o não uso de máscaras seja em ambientes externos como internos, exceto nos lugares ligados à saúde", informou o Arcebispo.

No entanto, o uso da proteção ainda será recomendado para pessoas com comorbidades ou que estejam com sintomas gripais. Além disso, foi reforçado a importância dos cuidados de higiene para maior proteção.

