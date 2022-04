Silvero Pereira sofre acidente de trânsito na CE-166: "Meu povo, tá tudo bem!"

O ator e diretor cearense Silvero Pereira sofreu um acidente de carro neste domingo, 17, em um trecho da CE-166. Atualmente no ar na novela "Pantanal", o artista natural do município de Mombaça, a 307,8 km de Fortaleza, passa bem.

“Meu povo, tá tudo bem! Não se preocupem (os que receberam fotos de um acidente por whatsapp) Não foi nada sério, nenhum ferimento!”, finaliza ele, afirmando que já está indo para casa bem.

Segundo o portal Sert News, o veículo, que estava sendo conduzido pelo ator, acabou se desviando em uma curva e desceu no barranco da estrada, onde tombou. Ainda segundo o site, o carro foi retirado do local do acidente por um reboque e todos os ocupantes saírem sem ferimentos graves.



