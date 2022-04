Homem sofre queda de três metros de altura na cachoeira do Cipó, em Baturité

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu escoriações nas pernas, luxações no joelho e tornozelo esquerdo. Foi levado à UPA do município na companhia da esposa

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) resgatou na manhã deste sábado, 16, um homem de 48 anos que sofreu uma queda de três metros de altura na cachoeira do Cipó, em Baturité. Após a queda, o homem estava consciente e orientado. A vítima sofreu lesões nas pernas, luxações no joelho e tornozelo esquerdo.

Segundo relato do subtenente Martins, comandante do socorro, a vítima foi visitar a cachoeira para comemorar o aniversário, curtindo a paisagem e tirando fotos, mas ao tentar tirar o seu tênis, desequilibrou e caiu. "Chegando ao local, constatamos a veracidade das informações preliminares, onde um senhor de 48 anos de idade, acompanhada de sua esposa, em comemoração ao seu aniversário, foi visitar a cachoeira para apreciar a paisagem e registrar com fotografias, quando foi retirar seu tênis, acabou desequilibrando, escorregou e caiu de uma pedra, aproximadamente a três metros de altura", conta o subtenente.

Para auxiliar no resgate, os bombeiros contaram com o apoio dos populares que estavam no local, facilitando e auxiliando o resgate. A vítima foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA)) de Baturité.

A cachoeira do Cipó é um dos principais pontos turísticos da região e conta com informações de segurança aos banhistas.

