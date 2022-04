Veja o que funciona no feriado de Páscoa, dos dias 15 a 17 de abril, em Fortaleza

A Semana Santa deste ano ocorre entre os dias 10 e 17 de abril. Para a tradição cristã, a data relembra a crucificação e morte de Jesus Cristo e celebra a sua ressurreição. No Ceará, a governadora Izolda Cela (PDT) decretou ponto facultativo para esta quinta-feira, 14. O ponto facultativo também foi adotado pela Prefeitura de Fortaleza. Já a Sexta-Feira Santa, 15, é feriado nacional pela Paixão de Cristo.

O feriadão altera o funcionamento de alguns serviços e estabelecimentos em Fortaleza. Confira abaixo os horários de funcionamento durante os dias.

Supermercados

De acordo com a Associação Cearense de Supermercados, os estabelecimentos funcionam normalmente, seguindo o horário definido pelas próprias instituições.



Bancos

As agência bancárias seguem com funcionamento normal nesta quinta-feira, 14.

Já na sexta-feira, 15, não haverá funcionamento nas agências bancárias. O atendimento ao público só será restabelecido na segunda-feira, 18. No período, as áreas de autoatendimento ficam disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento (internet e mobile banking).

Postos de gasolina

Conforme o Sindipostos Ceará, os estabelecimentos devem funcionar normalmente.

Metrofor



De acordo com a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor), as linhas operadas pela empresa em Fortaleza e Região Metropolitana terão funcionamento especial no dia 15 de abril, feriado da Sexta-feira da Paixão. Já os sistemas que operam na Região do Cariri e em Sobral não terão operação nesta data. Confira os detalhes:



LINHA SUL

Sentido José de Alencar

Manhã: 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Tarde/Noite: 17:05,17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 19:35, 20:05, 20:35, 21:05, 21:35, 22:05

Sentido Carlito Benevides

Manhã: 06:40, 07:10, 07:40, 08:10, 08:40, 09:10, 09:40, 10:10, 10:40, 11:10

Tarde/Noite: 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15



VLT PARANGABA-MUCURIPE

Sentido late

Manhã: 06:30, 07:11, 07:52, 08:33, 09:14, 09:55, 10:36, 11:17

Tarde/Noite: 16:59, 17:40, 18:21, 19:02, 19:43, 20:24, 21:05, 21:46

Sentido Parangaba

Manhã: 06:30, 07:11, 07:52, 08:33, 09:14, 09:55, 10:36, 11:17

Tarde/Noite: 16:59, 17:40, 18:21, 19:02, 19:43, 20:24, 21:05, 21:46



LINHA OESTE

Sentido Moura Brasil

Manhã: 06:15, 07:45, 09:30

Tarde/Noite: 15:15, 16:45, 18:15

Sentido Caucaia

Manhã: 07:00, 08:30, 10:15

Tarde/Noite: 16:00, 17:30, 19:00



VLT DE SOBRAL

Não funcionará no feriado

VLT DO CARIRI

Não funcionará no feriado



Lojas do Centro



Segundo informações do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, Assis Cavalcante, nesta Sexta-feira da Paixão, 15, as lojas de rua da avenida Monsenhor Tabosa e os shoppings centers de bairros adjacentes não irão funcionar.

Contudo, na quinta-feira, 14; no sábado, 16; e no domingo, 17, o comércio funciona normalmente.

Centro Fashion Fortaleza



O Centro Fashion Fortaleza estará fechado no feriado desta Sexta-feira Santa, 15, e no domingo de Páscoa, 17. Abrindo somente no sábado, das 9h às 19h.

Mercado Central



No feriado de Sexta-feira Santa, 15, o Mercado Central de Fortaleza estará fechado, retornando suas atividades no sábado, 16, das 8h às 17h, e no domingo, das 8h às 13h.

Shoppings Centers

Shopping Parangaba



O Shopping Parangaba terá funcionamento alterado durante o feriado da Semana Santa, 15 de abril. Lojas, quiosques e o Game Station estarão fechados. Já a praça de alimentação funcionará das 11h às 22h. A academia, Selfit, estará aberta de 8h às 14h na sexta-feira. O cinema (UCI) deve funcionar de acordo com os horários das sessões.

Nos dias 16 e 17 de abril, sábado e domingo, o funcionamento do Shopping seguirá normalmente, sem alteração.

Shopping Del Paseo



Na Sexta-feira Santa, dia 15, lojas, quiosques, Caixa Econômica Federal e serviços de AMC, Sefin e Seuma ficam fechados. Acompanhe os horários:

Lojas e quiosques: fechados

Praça de alimentação: 11h às 21h

AMC: fechado

Caixa Econômica Federal: fechada

Lojas Americanas: 11h às 21h

Mercadinhos São Luiz: 7h às 22h

SEFIN: fechado

SEUMA: fechado

Via Sorte Loteria: fechada

North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, Via Sul Shopping e North Shopping Maracanaú

Na quinta-feira, 14, o horário de funcionamento será normal, com lojas, quiosques e praça de alimentação abertos de 10h às 22h.

Lojas e quiosques estarão fechados no dia 15 de abril (Sexta-Feira da Paixão). As praças de alimentação estarão abertas das 11h às 22h.



No final de semana, o funcionamento será normal, funcionando das 10h às 22h no sábado. No domingo, lojas e quiosques abrem das 13 às 21h e praça de alimentação funciona das 11h às 22h.

Shopping Benfica



As operações de alimentação e de entretenimento continuam funcionando normalmente no Shopping Benfica na sexta-feira, dia 15 de abril, feriado da Sexta-feira da Paixão. No entanto, as lojas e os quiosques não vão funcionar.

As agências da Caixa Econômica e do Santander, a Lotérica, a Casa do Cidadão, a Clínica Liv, a Prevtop e o laboratório também estarão fechados.

Dessa forma, os equipamentos do shopping funcionarão nos seguintes horários:

Lojas, Box e Quiosques: fechados

Praça de alimentação: 10h às 22h

Casa do Cidadão: fechado

Clínica Liv: fechado

Mercadinho São Luiz: 07h às 21h

Lotérica: fechado

Caixa Econômica: fechado

Santander: fechado

Prevtop: fechado

Cinemas Benfica: 12h30 às 20h15

Shopping Iguatemi Bosque



No Shopping Iguatemi Bosque o feriado é somente no dia 15, em que não haverá funcionamento de lojas. No sábado, 16, e domingo, 17, segue em horário normal.

Shoppings RioMar



No feriado de Sexta-feira Santa, dia 15, os shopping Riomar também tem alteração em seu horário de funcionamento. As lojas e quiosques seguem fechados, a praça de alimentação funciona das 10h às 22h e a programação do cinema pode ser conferida no site da Cinépolis.

Já o boulevard de restaurantes e espaço gourmet, abre das 12h às 22h. Game Station, Clube das Estrelinhas e Go Bigger funcionam das 12h às 21h.



Enel

A Enel Distribuição Ceará montou um esquema de atendimento para o feriado da Semana Santa que vai envolver a área técnica e o atendimento ao cliente. A companhia manterá equipes trabalhando normalmente durante o feriadão para garantir o fornecimento de energia em todo o Ceará.

O esquema envolve também a área de atendimento ao cliente, que vai funcionar com a central de relacionamento (0800.285.0196), 24h por dia. Além disso, o cliente pode entrar em contato com a distribuidora pelo app Enel Ceará e ou enviando um “Olá” para o WhatsApp (21) 99601-9608.

As lojas de atendimento estarão fechadas na sexta-feira, 15, e no sábado, 16.

