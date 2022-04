Quinta-feira Santa será ponto facultativo no Ceará, anuncia Izolda Cela

Segundo Izolda, a decisão estaria baseada no "respeito à tradição e fé cristãs". Serviços essenciais, como unidades de saúde, seguirão em funcionamento

Em anúncio realizado em suas redes sociais neste sábado, 9, a governadora do Ceará, Izolda Cela (PDT), afirmou que haverá ponto facultativo em todo o Estado na próxima Quinta-feira Santa, 14. Segundo Izolda, a decisão estaria baseada no “respeito à tradição e fé cristãs”. Serviços essenciais, como unidades de saúde, seguirão em funcionamento.

Sobre o assunto Com Izolda e Nailde, pela 1ª vez duas mulheres chefes de poderes no Ceará se reúnem

Flexibilização do uso de máscaras será analisada ao longo da próxima semana, diz Izolda

Esgotamento sanitário: governadora assina primeira ordem de serviço do mandato

“Em respeito à tradição e fé cristãs, decretarei ponto facultativo na próxima quinta-feira Santa em todo o Ceará. Momento de muita reflexão e oração pelas nossas famílias, pelo nosso Estado e pelo País”, publicou. Celebrada no dia seguinte, 15, a “Sexta-feira Santa” já estava prevista como feriado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em respeito à tradição e fé cristãs, decretarei ponto facultativo na próxima quinta-feira Santa em todo o Ceará. Momento de muita reflexão e oração pelas nossas famílias, pelo nosso Estado e pelo País. — Izolda Cela (@IzoldaCelaCe) April 9, 2022

Izolda Cela assumiu como governadora do Ceará no último sábado, 2, e se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo na história do Estado. O Diário Oficial trouxe na última sexta-feira, 1º, a carta-renúncia de Camilo Santana, que concorrerá ao Senado Federal.

OUÇA O PODCAST VOO 168 BASTIDORES

Tags