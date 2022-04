Feriado da Semana Santa: orla de Fortaleza tem sete trechos próprios para banho

Praia de Iracema e Beira Mar são área com mais pontos em condições adequadas para os banhistas. De acordo com a Semace, o período chuvoso contribui para a menor qualidade das águas

Dos 32 trechos da orla de Fortaleza, apenas sete estão próprios para banho no feriado prolongado de Semana Santa. Os pontos são monitorados pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), que divulgou novo boletim de balneabilidade nessa quarta-feira, 13.

No setor Leste, onde está a Praia do Futuro, um único trecho está adequado para os banhistas: entre a foz do Rio Cocó e a Rua Sabiaguaba.

O setor Centro apresenta cinco pontos com águas em condições adequadas para recreação. Na região, estão a Praia de Iracema e a Beira-Mar. Os trechos indicados pelo boletim são: entre a rua José Vilar e o Espigão da avenida Desembargador Moreira com Volta da Jurema; os espigões da av. Rui Barbosa e da rua João Cordeiro; e trecho entre o espigão da João Cordeiro e o Aquário.

Já o setor Oeste também conta com um único trecho em conformidade: da avenida Philomeno Gomes até a rua Padre Mororó.

De acordo com a Semace, a diminuição de trechos adequados tem como principal causa o período chuvoso. As chuvas podem contribuir para a deterioração da qualidade das águas das praias, já que grande quantidade de esgotos sem tratamento, lixo e outros detritos são carreados através de galerias pluviais, córregos e canais de drenagem. A orientação da autarquia é que banhistas evitem banho com a ocorrência de chuvas.

