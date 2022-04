Cagece realiza serviço de plantão durante o feriado da Semana Santa

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) anunciou que funcionará em regime de plantão durante o feriado da Semana Santa, nesta quinta-feira, 14, e sexta-feira, 15. Durante os dias, será realizado o serviço de manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza e no interior do Estado. Já nas unidades de negócio, o plantão tem o objetivo de garantir o fornecimento de água e a prestação de serviços de coleta de esgoto com normalidade.

As lojas de atendimento estarão funcionando normalmente na quinta-feira. Contudo, estarão fechadas na sexta e também no sábado, 16. O funcionamento será retomado na segunda-feira, 18. Para acessar as lojas, é necessário realizar agendamento prévio e apresentar o passaporte de vacinação com três doses da vacina contra Covid-19.

Para os que necessitarem de atendimento durante o plantão, a Cagece orienta que entrem em contato através da Central de Atendimento, pelo aplicativo Cagece App (disponível para Android e iOS) ou por meio da Gesse, assistente virtual que atende no portal da companhia.



Serviço

Funcionamento da Cagece durante o feriado da Semana Santa

Lojas Fechadas na sexta-feira (15/04) e no sábado (16/04)

Plantão nos canais virtuais de atendimento:

Central de Atendimento: 0800 275 0195

Cagece App (disponível para Android e iOS)

Portal da companhia





