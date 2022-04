Reitor da Uece promete "maior concurso público da história da nossa instituição"

Hidelbrando Soares, reitor da Universidade Estadual do Ceará, contou à rádio O POVO CBN sobre novos planos e ações da instituição com a volta às aulas 100% presenciais

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) deve lançar uma seleção para servidores ainda em abril. A informação foi dada pelo reitor da Universidade, professor Hidelbrando Soares, em entrevista à rádio O POVO CBN. Ele falou também sobre o funcionamento do restaurante universitário (RU).

Segundo Hidelbrando, a seleção de servidores será de grande porte. “Estamos fazendo o maior concurso público da história da nossa instituição. Já estamos nas tratativas para o lançamento deste edital, a nossa expectativa é lançarmos ainda neste mês”.

Outro ponto abordado foi o funcionamento dos restaurantes universitários da Uece, que tinha como programação iniciar a oferta do serviço de alimentação a partir do dia 28 de março. Nas sedes de Fortaleza e Limoeiro, houve fracasso nas licitações. “Estamos correndo contra o tempo para garantirmos o funcionamento destes RUs a partir do dia 11 de abril. Não abrimos porque não tivemos condições objetivas de abrir”, explicou.

O reitor adiciona que a construção dos RUs em todas as outras sedes da Universidade já foi iniciada. “Nossa ideia é que até ao final desse ano nós tenhamos condições, de fato, de universalizar esse serviço que é de principal importância para a permanência qualificada dos nossos estudantes”.

Por fim, Hildebrando falou sobre a expansão da Uece no interior do Estado. “Estamos construindo a Unidade de Pesquisa do Vale do Jaguaribe, primeira grande estrutura de laboratório no interior do Estado do Ceará, um investimento de mais de 3 milhões e meio”. Completa: “A UECE estará com mais três novos campi em Canindé, Quixeramobim e Aracati, será ofertado novos cursos de Medicina e Medicina Veterinária”.



