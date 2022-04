Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Ceará é 2º lugar na Olimpíada Brasileira de Física

O Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Ceará (CMCB) teve cinco premiações em quatro modalidades na Olimpíada Brasileira de Física 2021. O número é superior a 2019, quando a escola obteve uma premiação, até então a única de sua história. A escola cearense ficou atrás apenas do Colégio Militar de Brasília (DF).

A Olimpíada Brasileira de Física é realizada anualmente e é dividida em três etapas eliminatórias. A primeira etapa é realizada na própria escola onde os participantes estudam. Já a segunda e terceira etapas ocorrem em locais determinados pela organização das provas, e são feitas apenas pelos alunos que obtiverem pontuação mínima necessária para avançar de fase.

Através da Olimpíada Brasileira de Física os estudantes têm uma nova oportunidade de aplicarem seus conhecimentos na área, buscando estimular o raciocínio através da solução de problemas criativos.

A premiação obtida na Olimpíada Brasileira de Física pode ser utilizada para ingresso em diversas instituições de ensino superior no País, como USP, Unicamp, Unesp, Unifei e FGV.