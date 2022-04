Casamento coletivo LGBT+: inscrições seguem até 14 de abril

O casamento acontecerá no dia 2 de julho, no Teatro São José

Segue até dia 14de abril o período para inscrição de casais LGBT+ para o casamento coletivo que acontecerá no Teatro São José, em Fortaleza, no dia 2 de julho. Para participar, uma das partes precisa residir em Fortaleza, ambos declararem não possuir recursos próprios para custeio do casamento, além da conclusão de todas as etapas e condicionalidades previstas (inscrição, seleção e habilitação). Veja o regulamento aqui.

O casamento coletivo é realizado em ação conjunta da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), por meio da Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual de Fortaleza; SPS, por meio da Coordenadoria Especial de Políticas para LGBT do Estado do Ceará; pelos Cartórios Mondubim e do Mucuripe; com a parceria da Defensoria Pública do Ceará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Relação de documentos necessários para inscrição:

– Documento de identificação oficial com foto (RG) de cada um/a

– CPF de cada um/a

– Comprovante de endereço do último mês no nome de cada um/a

– Certidão de nascimento (para pessoas divorciadas, a certidão de nascimento será substituída pela certidão de casamento com anotação do divórcio e, para pessoas viúvas, pela certidão de casamento, junto com a certidão de óbito do cônjuge falecido)

– Formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado por ambos/as (fornecido no local)

Onde fazer a inscrição

– Centro de Referência LGBT Janaína Dutra (Rua Guilherme Rocha, 1469, Jacarecanga)

Atendimento: segunda a quinta-feira

Horário: 8h às 16h

Contato: (85) 3452.2047

– Centro Estadual de Referência LGBT+ Thina Rodrigues (Rua Valdetário Mota, 970 – Papicu)

Atendimento: segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 16h

Contato: (85) 9 8993.3884

Tags