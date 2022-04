Mulher morre afogada na Barragem dos Padres, em Jucás, após tentar travessia

Ela estava acompanhada do seu marido, que também se afogou, mas ele foi resgatado por populares. A vítima era natural de Juazeiro do Norte, segundo informou o Corpo de Bombeiros

Uma mulher de 35 anos morreu afogada neste domingo, 3, na Barragem dos Padres, no município de Jucás, Centro-Sul do Ceará. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBM-CE), no momento do incidente, ela estava acompanhada do seu marido. Os dois tentaram fazer a travessia, mas acabaram se afogando.

Populares que estavam nos arredores do açude perceberam a situação e se mobilizaram para prestar socorro ao casal. O homem foi resgatado com vida, já a mulher não foi localizada. Militares do CBM-CE passaram a tarde realizando buscas e encontraram o corpo da vítima por volta das 19 horas, já sem nenhum sinal vital. A mulher era natural de Juazeiro do Norte, na região do Cariri.

De acordo com o tenente-coronel Nijair Araújo, comandante do 4º Batalhão de Bombeiros Militar, em Iguatu, o casal foi arrastado pela forte correnteza que se formou no leito da barragem. Ele ressalta que o caso serve de alerta para o perigo em atravessar cursos d'água quando não se sabe nadar.

"Eles não conheciam a região e tentaram a travessia - uma das orientações que sempre damos: se não conhece o local, pergunte aos nativos onde há riscos. Havendo correnteza, saber nadar não é suficiente", alertou o militar.



